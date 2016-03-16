На Тернопільщині шахрай викрав в аграрія 35 т зерна.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських Теребовлянського району із заявою звернувся житель Рівненщини.

Зі слів потерпілого, він розмістив оголошення про реалізацію зернових. Через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік з пропозицією купити 35 т пшениці. Із покупцем фермер домовився, що привезе пшеницю до селища Дружба Теребовлянського району.

15 березня фермер двома фурами завіз зерно на територію агрокомплексу «Дружба».

Машини загнали на зважування, але фермера на територію не пустили.

Покупець пояснив це жорсткими правилами, які діють на підприємстві.

Тим часом він почав домовлятися з директором «Дружби» про ціну на товар, видаючи себе за його власника.

Отримавши 125 тис. грн, зловмисник зумів непомітно втекти на таксі.

За фактом шахрайських дій правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Проводяться оперативні заходи щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.