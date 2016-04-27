Тернопільське відділення Фонду держмайна пропонує в оренду став площею 9,7 гектара

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, гідротехнічні споруди і став розташовані в селі Кушлин Кременецького району.

Пропонується об’єкт для організації аматорського лову риби.

Став здається в оренду терміном на 2 роки 11 місяців.

Останній день прийому заяв – 4 травня 2016 року.

Заяви приймаються за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ в Тернопільській області.