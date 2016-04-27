Тернопільське відділення Фонду держмайна пропонує в оренду став площею 9,7 гектара
11:15, 27 квітня 2016Тернопіль
73 0
Відділення Фонду державного майна в Тернопільській області пропонує в оренду став площею 9,73 гектара.
Став здається в оренду терміном на 2 роки 11 місяців / carpanglers.com.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, гідротехнічні споруди і став розташовані в селі Кушлин Кременецького району.
Пропонується об’єкт для організації аматорського лову риби.
Став здається в оренду терміном на 2 роки 11 місяців.
Останній день прийому заяв – 4 травня 2016 року.
Заяви приймаються за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ в Тернопільській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter