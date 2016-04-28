На Тернопільщині викрили виробників фальсифікованого алкоголю.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, підробляли алкоголь відомих брендів троє осіб – двоє жителів Ковалівки Монастириського району та мешканець села Бариш Бучачцького району.

Робили це у своїх рідни селах.

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Під час проведення слідчих дій у них було виявлено та вилучено 40 л спирту та спиртосуміші, 120 пляшок готової алкогольної продукції торгових марок «Nemiroff», «Златогор», «Пшенична», «Green day», 300 марок акцизного збору з явними ознаками підробки, корки, дозатори, лійки, шланги, ключі для закорковування пляшок та порожню тару.

За фактом вироблення фальсифікованого алкоголю та підробки акцизних марок відкрито кримінальне провадження.