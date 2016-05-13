На Тернопільщині податкова міліція вилучила 8,5 тисяч літрів контрафактного бензину
14:51, 13 травня 2016Тернопіль
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На одній з АЗС Тернопільщини співробітники податкової міліції спільно із співробітниками управління захисту економіки Національної поліції України вилучили 8,5 тис. літрів контрафактного бензину.
Поліція вилучила контрафактний бензин / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, незаконно вироблене пальне підприємець зберігав для подальшої реалізації.
Вартість необлікованого бензину, який було вилучено в ході обшуку, склала 185,8 тис. грн.
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За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Підприємцю загрожує штраф від 17 тис. до 34 тис. грн з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.
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