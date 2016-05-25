На Тернопільщині перевернувся автомобіль, госпіталізовано двох осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора на автодорозі в селі Горинка Кременецького району.

Читайте такожУ Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб

За даними правоохоронців, водій автомобіля "Мерседес Спринтер" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося та зіткнулося з електроопорою.

Із переломами плеча, ребер, стегна, забоями кісток та рваними ранами було госпіталізовано водія та пасажира автомобіля.

Транспортний засіб правоохоронці помістили на арештмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.