На Тернопільщині перевернувся автомобіль, госпіталізовано двох осіб
13:38, 25 травня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області, з’їхавши в кювет, перевернувся автомобіль.
Водій автомобіля "Мерседес Спринтер" не впорався з керуванням / article.autoua.net
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора на автодорозі в селі Горинка Кременецького району.
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За даними правоохоронців, водій автомобіля "Мерседес Спринтер" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося та зіткнулося з електроопорою.
Із переломами плеча, ребер, стегна, забоями кісток та рваними ранами було госпіталізовано водія та пасажира автомобіля.
Транспортний засіб правоохоронці помістили на арештмайданчик.
Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
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