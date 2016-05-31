У Тернопільській області виділили мільйон на сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну програму сьогодні на сесії проголосували 48 із 50-ти зареєстрованих депутатів, 2 не голосували.

Як зазначив начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол, рівень злочинності у регіоні у 2015 році зріс на 29 %. Зокрема, збільшилась кількість умисних вбивств (+4,8%), фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень (+61,1%), у тому числі зі смертельним наслідком (у 3,7 рази), розбоїв (у 2,2 рази), грабежів (+66,7%), крадіжок (+71,1%).

Метою програми є сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.

Кошторис програми складає 1 млн грн, усі кошти заплановано виділити з обласного бюджету.

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З них 300 тис. грн заплановано скерувати на встановлення на вулицях, площах, у парках, скверах, вокзалах, інших публічних місцях, найбільш ймовірних щодо вчинення правопорушень, камер відеоспостереження, забезпечення з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з черговими частинами та нарядами органів поліції.

Ще по 200 тис. грн буде використано на удосконалення відомчого Web-порталу централізованої системи відеоспостереження та створення належних умов дислокації й службової підготовки роти патрульної служби особливого призначення «Тернопіль» для несення служби і забезпечення публічної безпеки і порядку на території області.

100 тис. грн заплановано використати на закупівлю паливо-мастильних матеріалів.