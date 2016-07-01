На Тернопільщині майже 3,5 тис. учасників АТО отримали дозволи на розроблення проектів землеустрою на площі 1,4 тис. га

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом надано дозволів на площу 1 тис. 432 га.

Зокрема під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд виділено 1 тис. 197 ділянок площею 88 га, для ведення садівництва – 1,488 тис. ділянок площею 154 га і 741 земельні ділянки площею 1 тис. 190 гектари – для ведення особистого селянського господарства.

Усього із заявами про отримання земельної ділянки до територіальних органів землевпорядної служби та органів місцевого самоврядування області звернулося 4 тис. 2 учасники АТО.

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Найбільше бажання отримати земельні ділянки учасники АТО виявили у Тернополі (789), Тернопільському районі (1,502 тис.), Чортківському (264) та Зборівському (247).

Загалом землевпорядники області зарезервували для потреб учасників АТО землі площею 4,13 тис. га.

Дані ділянки можуть бути використані для будівництва житлових будинків (176,4 га), ведення садівництва (586,5 га) та особистого селянського господарства (3,367 тис га).

Як повідомляв УНІАН, у Львові учасники антитерористичної операції заявили, що їм виділили під забудову земельні ділянки у важкодоступній місцевості і без комунікацій поблизу.