Молода тернополянка віддала телефонному шахраю 14 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні близько 10 год на її мобільний зателефонував невідомий та представився поліцейським. Перепитав, чи є у жінки брат. Отримавши схвальну відповідь, повідомив, що в родича серйозні проблеми і зараз він перебуває у поліції. За те, аби чоловік не був притягнений до відповідальності, попросив грошей.

Потерпіла, не роздумуючи, погодилася на всі умови і перерахувала 14 тис. грн.

Про те, що стала жертвою шахрая дізналася після розмови з братом.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.