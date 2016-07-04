Молода тернополянка віддала телефонному шахраю 14 тисяч гривень
19:19, 04 липня 2016Тернопіль
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19-річна тернополянка віддала телефонному шахраю 14 тис. грн.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні близько 10 год на її мобільний зателефонував невідомий та представився поліцейським. Перепитав, чи є у жінки брат. Отримавши схвальну відповідь, повідомив, що в родича серйозні проблеми і зараз він перебуває у поліції. За те, аби чоловік не був притягнений до відповідальності, попросив грошей.
Потерпіла, не роздумуючи, погодилася на всі умови і перерахувала 14 тис. грн.
Про те, що стала жертвою шахрая дізналася після розмови з братом.
За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.
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