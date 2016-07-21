На Тернопільщині створили мобільні групи з контролю за рухом великовагових вантажівок

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення прийняли на нараді під керівництвом першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Крисака.

До складу груп включено представників поліції, управління Укртрансбезпеки в області, Служби автомобільних доріг в області, ДП «Тернопільський облавтодор» та представників громадських організацій.

Читайте такожБарна закликав місцеву владу та активістів допомогти контролювати, аби дорогами області в спеку не їздили великі вантажівки

Дані групи стежитимуть, щоб в період у заборонений період жнив з 10 до 22 год при температурі 28 і більш дорогами області не їздили вантажівки масою понад 24 т, оскільки вони руйнують місцеві дороги.

У разі виявлення таких автомобілів, водіїв притягуватимуть до відповідальності, а також керівників агропідприємства.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно голова Тернопільської ОДА Степан Барна закликав органи місцевого самоврядування та активістів допомогти контролювати, аби дорогами області в спеку не їздили великотонажні вантажівки.

Він зазначив, що Тернопільщина – аграрна область і в період жнив через рух великотоннажних автомобілів, які перевозять урожай, відбувається значне руйнування доріг.

Такі вантажівки створюють колійність і напливи на дорожньому покритті