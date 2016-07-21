На Тернопільщині викрили підприємця, який торгував підробленою горілкою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у ході чотирьох санкціонованих обшуків на підставі ухвали Козівського районного суду правоохоронці перевірили два приміщення магазинів у селі Конюхи та одне в селі Августівка. Обшукали також і помешкання самого підприємця.

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В ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили 136 півлітрових пляшок горілки марки "Lubotinn Пшенична", 36 "Козацька Рада", 4 пляшки коньяку "Айданель", 4 півлітрових наливки "Вишенька", а також чотири десятилітрових пакетів горілки "Пшенична". На усьому спиртному присутні явні ознаки підробки акцизних марок.

Вилучену продукцію направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження.