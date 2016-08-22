На Тернопільщині горів фруктовий сад

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 20 серпня у Борщові.

Загорілася суха трава на відкритій території. Полум’я перекинулося на сад, який належить місцевому селянсько-фермерському господарству.

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Вогонь знищив траву на площі 200 кв. м, пошкодив тимчасову споруду для охорони саду та фруктові дерева.

Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.