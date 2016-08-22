На Тернопільщині горів фруктовий сад
12:19, 22 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області горів фруктовий сад.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 20 серпня у Борщові.
Загорілася суха трава на відкритій території. Полум’я перекинулося на сад, який належить місцевому селянсько-фермерському господарству.
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Вогонь знищив траву на площі 200 кв. м, пошкодив тимчасову споруду для охорони саду та фруктові дерева.
Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
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