На Тернопільщині госпіталізовано 14-річного велосипедиста, якого збив автомобіль

14:23, 29 серпня 2016
Тернопіль
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ДТП трапилася учора у Копичинцях Гусятинського району.

kyivobl.mns.gov.ua

Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 

Встановлено, що 14-літній мешканець міста не переконався у безпечності руху, виїжджаючи на головну дорогу, та потрапив під колеса автомобіля «Мазда».

Хлопчика з переломом ключиці та забоями госпіталізували до Копичинецької лікарні.

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