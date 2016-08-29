На Тернопільщині госпіталізовано 14-річного велосипедиста, якого збив автомобіль
14:23, 29 серпня 2016Тернопіль
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ДТП трапилася учора у Копичинцях Гусятинського району.
kyivobl.mns.gov.ua
Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,
Встановлено, що 14-літній мешканець міста не переконався у безпечності руху, виїжджаючи на головну дорогу, та потрапив під колеса автомобіля «Мазда».
Хлопчика з переломом ключиці та забоями госпіталізували до Копичинецької лікарні.
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