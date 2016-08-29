На Тернопільщині госпіталізовано 14-річного велосипедиста, якого збив автомобіль

Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,

Встановлено, що 14-літній мешканець міста не переконався у безпечності руху, виїжджаючи на головну дорогу, та потрапив під колеса автомобіля «Мазда».

Хлопчика з переломом ключиці та забоями госпіталізували до Копичинецької лікарні.