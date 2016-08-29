На Тернопільщині волинянин збив двох місцевих мешканок

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, ДТП трапилася учора у селі Мшанець Теребовлянського району.

Встановлено, що мешканець Волинської області, керуючи автомобілем Mercedes, перетнув зустрічну смугу та на узбіччі збив двох пішоходів.

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Дві місцеві мешканки з численними переломами та рваними ранами голови госпіталізовані в Тернопільську обласну лікарню.

За фактом ДТП проводиться розслідування.