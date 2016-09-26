На Тернопільщині працівники фіскальної служби вилучили спирту на 3,3 мільйони гривень

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області, партію спирту було виявлено наприкінці минулого тижня у водія вантажівки під час перевірки.

Водій не зміг пред’явити жодних документів на свій товар.

Спирт він перевозив у пластмасових бочках місткістю 220 л.

З даної кількості спирту можна було виготовити 121 тис. пляшок горілки, при цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 2,6 млн грн.

Вартість вилученого продукту становить 3,3 млн грн.

За фактом незаконного виробництва та переміщення спирту відкрито кримінальне провадження.