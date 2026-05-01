Перший випадок за 10 років: в Європі три країни з'єднали прямим залізничним сполученням

Нове пряме залізничне сполучення з Праги до Копенгагена через Берлін і Гамбург повертає зручний спосіб подорожувати між одними з найпопулярніших міст Європи без використання літаків – якраз вчасно до літнього туристичного сезону, повідомляє Euronews.

Видання зазначає, що подорожі поїздом у Європі отримують черговий поштовх до розвитку.

"У п’ятницю, 1 травня, було відкрито новий прямий маршрут із Праги до Гамбурга і далі до Копенгагена, який з’єднує три країни в рамках однієї безперервної подорожі", - йдеться в статті.

Примітно, що це перший випадок за останні понад десять років, коли міста з'єдналися прямим залізничним сполученням.

Видання розповіло, що "Чеські залізниці" (ČD), найбільший залізничний перевізник Чехії, запустили два щоденні рейси в обидва кінці між головним залізничним вокзалом Праги (Hlavní Nádraží) та Гамбургом у Німеччині. Один із цих двох рейсів потім продовжить шлях до столиці Данії – Копенгагена.

Наголошується, що обидва потяги також зупинятимуться в німецьких містах - Дрездені та Берліні, що робить їх ідеальним варіантом як для туристів, так і для ділових мандрівників.

"Потяги курсуватимуть цілий рік о 6:30 та 10:30 ранку, а в літній сезон додасться ще один рейс о 16:30 – ідеальний варіант для туристів", - інформує видання.

Новий маршрут, який спільно обслуговують ČD, Deutsche Bahn (DB) та данська компанія Danske Statsbaner (DSB), вдалося запустити після завершення капітального ремонту лінії між Берліном і Гамбургом.

Як зазначає видання, попри те, що між пунктами призначення лежать сотні кілометрів, поїздка поїздом займає менше часу, ніж можна було б очікувати.

Наводяться дані, що подорож із Праги до Гамбурга займає 6 годин і 41 хвилину без пересадок, тоді як подорож із Чехії до Копенгагена триває трохи більше 13 годин завдяки поїздам, які можуть розвивати швидкість до 230 км/год.

"До 555 пасажирів зможуть скористатися нещодавно запущеними поїздами ČD серії ComfortJet, які пропонують широкий спектр зручностей, включаючи ресторан на борту, Wi-Fi, приміщення для зберігання велосипедів та дитячий кінозал", - розповідається в публікації.

Додається, що швидкісні поїзди обладнані підйомниками для інвалідних візків, а також вікнами, що пропускають радіохвилі, завдяки чому пасажири мають кращий мобільний зв’язок та прийом сигналу.

Примітно, що нове сполучення між Прагою та Копенгагеном є одним із перших із 10 пілотних проєктів Європейської комісії, що розпочинають свою роботу.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього літа Фінляндія планує запустити перше за десятиліття пряме залізничне сполучення зі Швецією. Новий маршрут дозволить пасажирам уперше за багато років перетинати кордон поїздом, фактично інтегрувавши Фінляндію до ширшої європейської залізничної мережі. Зазначається, що безперервний залізничний маршрут протяжністю до 5 тисяч кілометрів почнеться від станції Коларі в Лапландії, найпівнічнішої у Фінляндії, та триватиме аж до регіону Алгарве в Португалія. Це буде найдовша подорож потягом у Європі.

Також ми писали, що з Дубліна до Дрогеди в Ірландії запустили новий потяг. Хоча маршрут створений насамперед для щоденних поїздок, туристам також варто звернути на нього увагу, оскільки він відкриває доступ до маловідомих замків і майже недоторканих пляжів в Ірландії. Поїздку легко вкласти в один день і повернутися до готелю в Дубліні. Примітно, що квиток в один бік коштує близько 11 доларів.

