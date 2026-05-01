Найбільший сталеливарний комбінат Росії неочікувано став збитковим

Новолипецький металургійний комбінат, який вважають найбільшим сталеливарним комбінатом в Російській Федерації, завершив перший квартал 2026 року зі збитками. Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно зі звітністю групи НЛМК, яка охоплює лише її завод у Липецьку, за перший квартал підприємство спрацювало "в мінус" на 5,9 млрд рублів (78,81 млн доларів). Порівняно з аналогічним періодом минулого року збиток комбінату зріс у 4,8 раза.

Збудований у 1930-х роках і здатний виробляти 17 млн тонн рідкої сталі на рік, Новолипецький металургійний комбінат торік отримав 86,7 млрд рублів (1,16 млрд доларів) прибутку. В січні–березні він втратив 10% виручки і зазнав 6,1 млрд рублів (81,55 млн доларів) збитку від продажів.

За словами російських фахівців, галузева кон’юнктура для металургів продовжує погіршуватися. Так, Магнітогорський металургійний комбінат за підсумками минулого року скоротив виплавку сталі до мінімуму за 10 років і отримав чистий збиток у 14,9 млрд рублів (199 млн доларів).

"Російська сталеливарна промисловість вступає у складний період, і ця тенденція може зберігатися протягом багатьох років. Без подальшої державної підтримки існує ризик повернення до умов початку 2000-х років", - каже аналітик фінансової компанії БКС Кирило Чуйко.

Уповільнення російської економіки, яка вперше за три роки завершила квартал спадом, знизило попит на сталь усередині РФ на 15%. Водночас експорт сталі через санкції після початку війни скоротився на третину, або на 10 млн тонн.

Російська "Сєвєрсталь" наприкінці березня оголосила про вимушене скорочення витрат: ремонтний фонд було урізано на 15%, а капітальні інвестиції – на 24%. Компанія відмовилася від індексації зарплат, заморозила найм нових працівників і призупинила стратегічний проєкт з виробництва залізорудних окатків у Череповці.

За даними профільних ЗМІ, сталеливарні підприємства Росії почали переходити на неповний робочий тиждень, звільнили близько 3 тисяч осіб, а також почали переводити доменні печі в режим гарячої консервації.

У Москві визнають, що економіка Росії демонструє ознаки уповільнення та наближається до рецесії. Прогнозується, що зростання ВВП у 2026 році становитиме приблизно 1%.

Експерти пояснюють економічні труднощі РФ низкою ключових чинників. Один з головних - наслідки повномасштабного вторгнення в Україну, яке триває з лютого 2022 року, а також пов’язані з ним міжнародні санкції. За оцінками, вони вже призвели до втрат у десятки мільярдів доларів.

Фахівці зазначають, що війна також вплинула на ситуацію на ринку праці та в суспільстві. Згідно зі звітами Фонду Карнегі, у Росії фіксується дефіцит робочої сили, а завантаженість промислових підприємств тримається на рівні близько 80%.

Влада РФ намагається стабілізувати ситуацію. Раніше Центральний банк Росії додатково знизив ключову процентну ставку, прагнучи підтримати ділову активність та стимулювати економічне зростання. Це рішення відбулося після виступу Володимира Путіна, у якому він різко розкритикував урядових чиновників за слабкі економічні показники та недостатні результати в управлінні економікою.

