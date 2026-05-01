В Україні завершили основні ремонтні роботи на низці міжнародних трас: повний список

До початку літа в Україні мають відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг.

Сьогодні, 1 травня, в Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м – це 104% від запланованого", - зазначила Свириденко.

Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:

М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі;

М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ;

М-03 Київ - Харків – Довжанський;

М-06 Київ - Чоп;

М-07 Київ - Ковель - Ягодин;

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін);

М-10 Львів - Краковець (на м. Краків);

М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест);

М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів);

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський;

М-27 Одеса - Чорноморськ;

М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине.

Прем’єрка також повідомила про продовження ремонтів на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема і на відновлених ділянках.

"Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Загалом це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 км", - додала Свириденко.

Вона зазначила, що до 1 червня в Україні мають відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, яка передбачає залучення 230 мільйонів євро на відновлення дорожньої інфраструктури.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомляв, що в Європі, на відміну від України, верхній шар асфальту знімають кожні 5 років незалежно від його стану. Тому, за його словами, дороги в Європі набагато кращі за вітчизняні.

Раніше повідомлялося, що в Україні критично бракувало коштів на ремонт доріг. Основною перешкодою для відновлення інфраструктури та залучення інвестицій є відсутність Дорожнього фонду.

Вас також можуть зацікавити новини: