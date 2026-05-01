Остання робота Бенксі критикує політиків за сліпий патріотизм

Нова скульптура Бенксі, судячи з усього, зображує політика, засліпленого власним прапором.

Знаменитий художник Бенксі представив нову скульптуру. Вона зображує людину в костюмі, обличчя якої приховане прапором. Фігура робить необережний крок і ніби ось-ось впаде з кам'яного постаменту.

Як пише CNN, інсталяція з'явилася на площі Ватерлоо, що в центрі Лондона. Також її показали у відеоролику, опублікованому художником в Instagram. Там знято робітників, які встановлюють статую. Таким чином Бенксі підтвердив авторство своєї великої скульптури, яку таємничим чином встановили за одну ніч.

Автори назвали скульптуру сатиричною, оскільки вона є "явним коментарем до ідеї сліпого патріотизму". При цьому вона стоїть серед статуй важливих британських історичних діячів, включаючи короля Едуарда VII і капітана Скотта.

"Переконлива заява про колективну сліпоту – рух вперед без бачення, без підготовки", – наводить видання думку одного з користувачів Instagram.

Муніципальна влада встановила навколо статуї огорожу. Вестмінстерська міська рада, яка курує цей район, прокоментувала це так: "Ми раді бачити останню скульптуру Бенксі у Вестмінстері, яка стане яскравим доповненням до жвавої сцени громадського мистецтва міста. Хоча ми вжили перших заходів для захисту статуї, наразі вона залишатиметься доступною для загального огляду та милування".

Особистість Бенксі

Нагадаємо, що розслідування видання Reuters розкрило особу Бенксі. Під псевдонімом може ховатися художник із Брістоля Робін Ганнінгем, який народився у британському Брістолі.

Пізніше він офіційно змінив ім'я і став Девідом Джонсом. Саме ця людина, судячи із записів української міграційної служби, в'їхала в Україну в жовтні 2022 року. Це збіглося з появою муралів Бенксі в Києві та інших містах України.

Додамо, що Бенксі прославився роботами на стінах будівель, мостах або інших міських поверхнях. Багато з них мають політичний або соціальний підтекст.

