На ринку обвалилися ціни на молоду картоплю: скільки коштують овочі зараз

Також дешевшають помідори та баклажани.

Тільки за два дні ціни на молоду картоплю на "Столичному ринку" впали майже на 30%. Якщо 29 квітня, як і на початку тижня, овоч продавали в середньому по 140 грн/кг, то ціна першого травня склала вже 100 грн/кг. Причому молода картопля від українських виробників дешевшає два дні поспіль, йдеться на сайті ринку.

Завезена з-за кордону молода картопля втратила 25 гривень на кілограмі, а у відсотковому значенні – ті самі 30%, що й українська. Імпортним овочем торгують по 60 грн/кг. Середня ціна картоплі звичайної минулорічного врожаю залишається стабільною на рівні 9 грн/кг.

Знову ж таки, на 30% подешевшали за два дні баклажани – зі 115 до 80 грн/кг. Втратили в ціні і помідори – як імпортні, так і вітчизняні уманські. Сильніше всього здешевшали червоні закордонні томати – зі 145 до 110 грн/кг.

Різко підскочила за день вартість білокачанної капусти – з 9 до 15 гривень за кіло. Молода білокачанна капуста від українських фермерів втратила 5 гривень з початку тижня, зараз нею торгують по 45 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті без особливих змін. Лихоманило тільки українську полуницю, яка напередодні здорожчала одразу на 80 гривень – до 320 грн/кг. Втім, 1 травня ціна на неї знову опустилася – щоправда, не так відчутно – до 280 грн/кг.

Попит на помідори в Україні за тиждень дещо знизився. Це співпало зі збільшенням виробництва вітчизняних тепличних комбінатів, внаслідок чого вартість томатів знизилася в середньому на 10%. При цьому вона все рівно залишається неспівставною з минулорічними цінами – зараз помідори коштують на 70% дорожче.

Тим часом вперше за довгий час в Україні здорожчала ріпчаста цибуля. Фермери майже розпродали запаси минулорічного овочу зі сховищ, тож вартість цибулі і далі зростатиме.

