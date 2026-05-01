Росія несподівано стала головним постачальником нафти для Сирії, - Reuters

Сирійська влада, переважно, не повідомляє у ЗМІ, звідки надходить нафта.

Російська Федерація різко збільшила експорт нафти до Сирії, ставши основним постачальником "чорного золота" до країни, попри недовіру до офіційної Москви через підтримку лідера-вигнанця Башара аль-Асада та прозахідну політику нового уряду.

Згідно з розрахунками агентства Reuters та даними про відстеження суден з LSEG, MarineTraffic і Shipnext, цього року поставки нафти з Росії до Сирії зросли на 75% – до близько 60 000 барелів на добу.

За словами представника сирійської компанії з транспортування нафти, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, російська сировина обійшлася Сирії дешевше за нафту марки Brent, а контракт на постачання було укладено до початку війни в Ірані.

Reuters зазначає, що РФ постачає нафту до Сирії кораблями, які перебувають під санкціями Заходу. При цьому сирійська влада повідомляє в державних ЗМІ про прибуття партій нафти, але не розкриває їх походження.

"Єдина поставка, яку уряд назвав, надійшла від Саудівської Аравії в листопаді, і була описана як грант", - зазначається у публікації.

У свою чергу представник державної Сирійської нафтової компанії заявив, що Дамаск намагається диверсифікувати джерела постачання нафти і прагне укласти нафтову угоду з Туреччиною, однак безрезультатно.

Видання пише, що до 2025 року Іран був основним постачальником нафти до Сирії, тоді як роль Росії обмежувалася лише епізодичними поставками дизельного палива.

"Дані французької аналітичної компанії Kpler свідчать, що весь імпорт нафти у 2024 році – близько 22,2 млн барелів – надходив з Ірану, який припинив постачання після падіння режиму Асада", - зазначається у публікації.

Експорт російської нафти та санкції США - останні новини

Попри систематичні удари українських дронів, Росія наприкінці квітня збільшила експорт нафти до найвищого рівня за понад місяць. Збільшенню експорту російської сировини посприяло послаблення санкцій США після початку війни на Близькому Сході. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Вашингтон продовжив дію санкційного винятку, який дозволяє продаж російської нафти, через прохання "бідних країн".

Втім, попри зростання нафтових доходів, російська економіка завершила перший квартал 2026 року у мінусі. За січень–березень ВВП "країни-бензоколонки" скоротився на 0,3% у річному вираженні.

