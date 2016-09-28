На Тернопільщині затримали серійного злодія, який викрав у мешканців області майна на півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, від серійного злодія потерпіли жителі Тернополя, Тернопільського та Чортківського районів.

Зловмисник проникав до осель на першому або другому поверхах і викрадав готівку та цінні речі, які можна швидко реалізувати: ювелірні вироби, електроніку, побутову техніку та інструменти.

З однієї квартири в Тернополі зловмисник викрав 8 тис. доларів, 60 колекційних кишенькових годинників, понад 20 ювелірних виробів та ноутбук.

У Чорткові він вкрав з оселі пенсіонерки речей на 10 тис грн. У цьому ж райцентрі злодій проник до Церкви християн віри євангельської, звідки виніс усю побутову техніку та інші цінні речі.

Затримали підозрюваного у Чорткові на автовокзалі.

Після виявлених у нього крадених речей 40-річний житель Закарпаття і скоєних крадіжках зізнався.

Виявилося, що він уже був судимий за 30 майнових злочинів, вийшов з тюрми наприкінці 2015 року.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням в житло інше приміщення).