У Тернополі затримали нетверезого водія, який намагався втекти від поліцейських на авто

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора на вул. Братів Гжицьких патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz S350, який рухався на великій швидкості та здійснював небезпечні маневри.

Інспектори спробували зупинити водія, однак той не відреагував, навпаки, збільшив швидкість і втік.

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Полісмени, ввімкнувши спецсигнал та проблискові маячки, почали наздоганяти правопорушника. Через деякий час вони розшукали транспортний засіб на вул. Стецька.

Водій зачинився в автомобілі та вдавав, що спить. На прохання пред’явити документи не реагував.

Врешті чоловік вийшов з авто, після чого його відвезли в обласний наркодиспансер. Аналіз підтвердив, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

На водія патрульні склали три протоколи: за непокору працівникам поліції, керування напідпитку та невиконання вимог про зупинку. Окрім того, винесли постанову за керування без відповідних документів.

Загалом учора 5 грудня патрульні зупинили 6 нетверезих водіїв і 1 водія у стані наркотичного сп’яніння.