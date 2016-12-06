У Тернополі затримали нетверезого водія, який намагався втекти від поліцейських на авто
Коли авто все ж розшукали - водій зачинився в автомобілі та вдавав, що спить. На прохання пред’явити документи не реагував.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора на вул. Братів Гжицьких патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz S350, який рухався на великій швидкості та здійснював небезпечні маневри.
Інспектори спробували зупинити водія, однак той не відреагував, навпаки, збільшив швидкість і втік.
Читайте такожНа Тернопільщині затримали водія, який збив людину і втік з місця ДТП
Полісмени, ввімкнувши спецсигнал та проблискові маячки, почали наздоганяти правопорушника. Через деякий час вони розшукали транспортний засіб на вул. Стецька.
Водій зачинився в автомобілі та вдавав, що спить. На прохання пред’явити документи не реагував.
Врешті чоловік вийшов з авто, після чого його відвезли в обласний наркодиспансер. Аналіз підтвердив, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
На водія патрульні склали три протоколи: за непокору працівникам поліції, керування напідпитку та невиконання вимог про зупинку. Окрім того, винесли постанову за керування без відповідних документів.
Загалом учора 5 грудня патрульні зупинили 6 нетверезих водіїв і 1 водія у стані наркотичного сп’яніння.