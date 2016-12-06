У Тернополі затримали  рецидивіста, який вкрав скриньку з пожертвами для бійців АТО.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся волонтер логістичного центру, який повідомив, що з приміщення піцерії на вул. Київській невідомий викрав скриньку з пожертвами для бійців АТО.

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Оперативними заходами співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний тернополянин, уже неодноразово судимий, в тому числі за наркозлочини.

Правоохоронці встановили, що до громадського закладу він прийшов разом з товаришем. Поки останній відволікав персонал піцерії, тернополянин встиг вхопити скриньку для пожертв і втекти. У скриньці було понад 300 грн.

Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 185 ККУ.