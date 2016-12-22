Тернопільська облрада закликала керівництво держави децентралізувати видачу дозволів на користування надрами

У ньому сказано, що спостерігаються масові порушення в сфері надрокористування, пов’язані з незаконним видобуванням корисних копалин, фальсифікаціями обліку видобутої сировини, неповної сплати податків, тощо.

Тінізація гірничо-добувної діяльності та фактична безконтрольність у цій сфері викликані, в першу чергу, недосконалістю законодавства, переконані депутати.

«Зокрема, стаття 16 Кодексу України «Про надра», якою передбачено надання спеціальних дозволів на користування надрами, позбавляє обласні ради права надання надр у користування для розробки родовищ, корисних копалин місцевого значення, передбаченого п. 1 ст. 9 цього Кодексу, а також відповідними нормами законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Крім цього, надання згаданих спеціальних дозволів суперечить законодавству про дозвільну діяльність. Невідповідність між Кодексом України «Про надра» і Земельним кодексом України призводить до конфліктів між користувачами надр і власниками земель», – йдеться у зверненні.

З метою забезпечення законного, раціонального та ефективного використання надр України депутати просять внести зміни і доповнення до Кодексу України «Про надра», якими передбачити децентралізацію дозвільної системи, а саме видачу дозволів на користування надрами місцевого значення передати обласним радам, а загальнодержавного значення – Державній службі геології та надр України.

Також депутати просять надати повноваження у сфері охорони та використання надр місцевим державним адміністраціям і повернути Державній екологічній інспекції України повноваження щодо здійснення контролю (нагляду) в питаннях охорони та використання надр.