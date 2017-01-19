Голова Тернопільської ОДА провів Щедрий вечір спільно з бійцями Нацгвардії

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у вечері також взяли голова адміністрації Тернопільського району Олександр Похилий, секретар Тернопільської міськради Віктор Шумада, депутати міської ради, громадські активісти.

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«Національна гвардія – це символ відродженої української армії. Дуже вважливо, щоб кожен солдат, який несе службу сьогодні на Тернопільщині, мав відчуття свята, відчував підтримку влади та народу. Особливо, виходячи з того, що Національна гвардія – це полірегіональне представництво: у нас служать хлопці з Луганщини, Закарпаття, Одеси, Криму. Для нас важливо наповнити їх енергією, дати відчуття єдності та свята», – зазначив Барна.

Він зауважив, що такі заходи вже є традиційними – подібні вечері відбулися і минулого року, тоді святковий Щедрий вечір відбувся у 44-й артилерійській бригаді.

На завершення вечері присутніх завіншував щедрівками та колядою хор студентів Тернопільського медуніверситету.