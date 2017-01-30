У Тернополі затримали водія, який протаранив два автомобілі і втік з місця ДТП

14:21, 30 січня 2017
Тернопіль
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У Тернополі затримали водія, який протаранив два автомобілі і втік з місця ДТП.

Після зіткнення водій буса вискочив з транспорту та почав тікати / tp.npu.gov.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Бродівській.

За даними правоохоронців, водій автомобіля "FORD Transit" в'їхав у "ВАЗ 2107" та "Daewoo Lanos", які стояли на узбіччі. Після зіткнення водій буса вискочив з транспорту та почав тікати.

Поліцейські встановили особу власника авто. Ним виявився тернополянин, 1989 року народження.

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Чоловік зізнався у скоєному. За його словами, під час керування автомобілем йому на мобільний зателефонували і він відволікся, не встиг загальмувати та не зміг уникнути зіткнення. Свою втечу пояснив тим, що злякався.

На момент ДТП у двох автівках були водії. Вони звернулися по меддопомогу до лікарні. В чоловіків струс головного мозку та забої. Після огляду їх відпустили.

Щодо водія, який спричинив ДТП, відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

tp.npu.gov.ua

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Теги: #поліція#затримання