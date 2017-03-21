На Тернопільщині у ДТП смертельно травмовано 56-річного місцевого жителя (фото)

На Тернопільщині у ДТП смертельно травмовано 56-річного місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув перехожий, учора близько 22 год повідомив сам водій-винуватець.

ДТП сталася на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Острів Тернопільського району.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля "OPEL Ascona" на смерть збив 56-річного тернополянина, який йшов проїжджою частиною в зустрічному напрямку

За словами водія, він помітив перехожого в останній момент перед автомобілем. Уникнути удару йому не вдалося.

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За попередніми даними, на момент ДТП спостерігався туман, а місце, де трапилася аварія, не освітлювалося. Водій легківки, згідно попередніх результатів медогляду, був тверезий. Відібрано взірці його крові для токсикологічного дослідження на вміст спиртів.

В якому стані був загиблий, з’ясовує судово-медична експертиза.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).