У Тернополі через пожежу в багатоповерховому будинку було евакуйовано 15 осіб (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 12.01 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про задимлення в одному з під’їздів 9-титиповерхового житлового будинку на вул. Коновальця.

На місці виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на 8-му поверсі будівлі – в одній з кімнат зайнявся телевізор. Горіння супроводжувалось значним виділенням чорного їдкого диму.

Рятувальники організували евакуацію мешканців навколишніх квартир, провітрювання сходової клітки. Потрапивши в приміщення вони виявили жінку літнього віку, яка була при свідомості, однак самостійно не могла пересуватись. Її одразу ж винесли із задимленого середовища на сходову клітку та надали долікарську допомогу, а далі, за допомогою медичних нош потерпілу винесли з будівлі та передали працівникам швидкої допомоги.

О 12.12 пожежу на площі 10 м кв. локалізовано, а о 12.20 – ліквідовано.

Під час гасіння було евакуйовано 15 мешканців будинку.

Всього на гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 осіб особового складу.