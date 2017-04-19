На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження щодо двох екс-поліцейських, які не подали декларації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Прокуратурою Тернопільської області, відповідно до діючого законодавства, особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Оскільки колишні працівники поліції належним чином цього не зробили, стосовно них розпочаті кримінальні провадження за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.