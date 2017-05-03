На Тернопільщині автомобіль смертельно травмував місцевого жителя

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 1 травня у Зборівському районі неподалік села Вільшанка.

Про аварію повідомив о 16.49 сам водій автомобіля.

Слідчо-оперативна група встановила, що на автодорозі Львів-Тернопіль водій SKODA Fabia збив чоловіка 1992 року народження.

За попередніми даними, потерпілий перебігав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Отримані ним травми призвели до смерті.

Водій авто відповідно до результатів медичного огляду був тверезий.

Відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України.