На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули двоє осіб

У Тернопільській області внаслідок ДТП загинули двоє осіб. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася 6 травня у Кременці на вул. Петлюри близько 20 год.

Встановлено, що автомобіль Volkswagen Golf 3, який рухався в напрямку Почаєва, занесло, він виїхав на смугу зустрічного руху, після чого його викинуло за межі проїзної частини, де авто врізалося в бетонну електроопору.

В результаті удару і водій, і його пасажир загинули на місці аварії. Чоловіки - уродженці Кременеччини, 1996 та 1992 років народження.

Рятувальникам довелося витягувати тіла з допомогою спецзасобів.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яке спричинило загибель кількох осіб).