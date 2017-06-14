На Тернопільщині розпочався відбірковий етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

На Тернопільщині розпочалася відбірковий етап Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»).

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у грі візьмуть 42 команди.

Під час урочистого відкриття змагань, які проводяться у Шумському районі, заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик підкреслив, що на учасників гри лягає місія продовжувачів славних традицій борців за волю України.

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«Символічно, що ця військово-патріотична гра проводиться на Шумщині, де зберігся центр повстанського руху. Завдяки вам Україна відроджується», – сказав Юрик, вітаючи учасників змагань.

Голова Шумської РДА Юрій Головатюк висловив сподівання, що у лісах Шумщини учасники гри переймуть містичний національний дух, яким славиться район.

На завершення священослужителі благословили учасників змагань та освятили символічні бойові хоругви.