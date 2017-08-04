На Тернопільщині зафіксували факти зливу відходів молокозаводу в придорожню смугу. Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, 2 серпня о 0 год 50 хв за 700 м від центральної траси в напрямку с. Зарубинці Збаразького району в придорожній смузі зафіксовано факт зливу водієм автомобіля DAF XF з причепом відходів продуктів молочних, які є власністю ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

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Інспектори, які відстежували автомобіль від самого заводу, зафіксували, як водій зупинив авто в придорожній смузі з увімкненим аварійним сигналом, підняв капот, імітуючи видимість ремонту, після чого з допомогою шлангу почав зливати сироватку.

Даний факт зафіксовано протоколом про адміністративне правопорушення, підписувати який, після консультації по телефону, порушник відмовився.

Інспекторами зроблено фото та відео даного факту порушення. Проводиться збір матеріалів для розрахунку збитків за забруднення і передачі матеріалів за ознаками злочину, визначеного ч.1 ст. 239 Кримінального Кодексу України, до Збаразького ВП ГУНП в Тернопільській області.

За даними екоінспекції, у 2016 і 2017 роках за аналогічні порушення інспекторами вже направлялись матеріали до Збаразького ВП та Тернопільського ВП ГУПН в Тернопільській області. Однак про прийняті поліцією рішення інспекцію так і не повідомляли.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині за порушення теплового режиму цього тижня оштрафували 32 водії вантажівок на понад 8 тисяч гривень. Обмеження запроваджено у зв’язку з тим, що великовантажний транспорт у спеку спричиняє руйнування доріг, внаслідок чого утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації.