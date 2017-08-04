На Тернопільщині за порушення теплового режиму цього тижня оштрафували 32 водії вантажівок на понад 8 тисяч гривень

На Тернопільщині за порушення теплового режиму за 3 дні оштрафували 32 водії вантажівок на 8,16 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, у зв’язку з настанням спекотного періоду в обалсті запроваджено тимчасове обмеження руху транспортних засобів вагою понад 24 т з осьовим навантаженням більше 7 т з 10 до 22 год при температурі повітря понад 28 С.

Обмеження запроваджено у зв’язку з тим, що великовантажний транспорт у спеку спричиняє руйнування доріг, внаслідок чого утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації.

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За даним патрульної поліції, усіх оштрафованих водії зупинили і змусии дочекатися обумовленого часу для відновлення руху. Сума штрафу складає 255 грн.

У поліції також зауважили, що обмеження руху не розповсюджуються на транспортні засоби, які використовуються для перевезення вантажів, що швидко псуються та ті, що використовуються для ліквідації наслідків стихійних явищ чи надзвичайних ситуацій.