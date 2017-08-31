У Тернополі патрульні виявили таксиста у стані наркотичного сп’яніння. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль DaewooLanos, який їхав з порушенням ПДР, патрульні помітили у селі Смиківці 30 серпня близько 3 год ночі.

Читайте такожУ Тернополі юнаки обстріляли таксіПід час спілкування з 23-річним водієм у поліцейських виникла підозра, що громадянин знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Його поведінка не відповідала обстановці.

Водій заперечував, що вживав наркотичні засоби, однак відмовився від проходження медичного огляду.

нспектори склали на водія протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами особами в стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.121 (порушення ПДР).