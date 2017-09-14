У Тернополі 22-24 вересня відбудеться фестиваль сала і самогону "СС" (відео)
15:53, 14 вересня 2017Тернопіль
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Також гості фесту зможуть послухати концерти гуртів "Веремій", "Медовий Полин" та Ореста Лютого.
В програмі фестивалю: частування виробами з сала, наливками та самогоном / фото УНІАН
У Тернополі 22-24 вересня відбудеться гастрономічний фестиваль «СС» (сала і самогону). Як повідомили УНІАН організатори заходу, пройде він на Театральному майдані.
В програмі фестивалю: частування виробами з сала, наливками та самогоном. Також гості фесту зможуть послухати концерти гуртів «Веремій», «Медовий Полин» та Ореста Лютого.
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З нагоди проведення фестивалю ресторатори, які беруть у ньому участь, знялися у провокаційно- жартівливому промо-ролику, в якому з допомогою сала складають нову карту України, до якої приєднали російську Кубань.
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