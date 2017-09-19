На Тернопільщині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали сільського голову

На Тернопільщині із хабарем у 10 тис. грн затримали сільського голову. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, сільський голова однієї із сільських рад Борщівського району вимагала неправомірну вигоду від місцевого жителя за видачу рішення сесії про надання дозволу на розміщення кіоску на території села.

Учора чиновницю затримано в приміщенні сільської ради після отримання нею 10 тис. грн, які на вимогу жінки було перераховано на її особистий картковий рахунок.

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Злочин викрито спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Як повідомляв УНІАН, у Харкові завкафедрою одного з вишів затримали на хабарі у 380 тисяч гривень.