У Тернополі розшукали 14-річну дівчину, яка пропала тиждень тому.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Тернопільського відділу поліції звернулась місцева мешканка і повідомила, що її донька 2003 року народження ще 14 вересня пішла з дому та не повернулась.

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Працівники ювенальної поліції учора розшукали дівчину. Виявилося, що вона жила в друзів, а додому повертатись боялася через можливе покарання за своє зникнення.

Злочинних проявів щодо неповнолітньої поліція не встановила. З дівчиною поліцейські провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої поведінки в майбутньому.