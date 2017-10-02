На Тернопільщині патрульні затримали браконьєрів з незаконним уловом риби

12:29, 02 жовтня 2017
Тернопіль
30 0

Інспектори одразу передали даний транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин вони виявили його неподалік села Глина.

фото поліція Тернопільщини

На Тернопільщині патрульні затримали браконьєрів з незаконним уловом риби.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, повідомлення про те, що в автомобілі Citroen Berlingo, який рухається з села Глина Козівського району, можуть перебувати браконьєри, надійшло патрульним 30 вересня близько 5 год ранку.

Інспектори одразу передали даний транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин вони виявили його неподалік села Глина.

Читайте такожНа Тернопільщині рибалка врятував двох хлопців, третього не вдалося: потонув разом з ним

Зупинивши автомобіль, при поверхневій перевірці автомобіля поліцейські виявили рибу, рибальські сітки та снасті.

Відтак на місце події полісмени викликали працівників рибінспекції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #браконьєри на Тернопільщині#патрульна поліція Тернополя#рибінспекція Тернополя