На Тернопільщині патрульні затримали браконьєрів з незаконним уловом риби.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, повідомлення про те, що в автомобілі Citroen Berlingo, який рухається з села Глина Козівського району, можуть перебувати браконьєри, надійшло патрульним 30 вересня близько 5 год ранку.

Інспектори одразу передали даний транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин вони виявили його неподалік села Глина.

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Зупинивши автомобіль, при поверхневій перевірці автомобіля поліцейські виявили рибу, рибальські сітки та снасті.

Відтак на місце події полісмени викликали працівників рибінспекції.