На Тернопільщині молоковоз смертельно травмував 10-річного велосипедиста (фото)

На Тернопільщині молоковоз смертельно травмував 10-річного велосипедиста. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 21 жовтня у селі Стриганці Бережанського району.

За попередньою інформацією, дитина на велосипеді виїхала на щебенево-ґрунтову дорогу з подвір'я власного будинку. Водій ГАЗ-3307 стверджує, що нікого не бачив, але почув удар в бокову частину. Коли зупинився, то зрозумів, що сталося.

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Наразі слова водія перевіряють слідчі, додаткові експертизи встановлять, що ж трапилося насправді.

Одна з версій – дитина вдарилася у правий бік вантажівки і потрапила під праве заднє колесо молоковозу. Врятувати життя неповнолітнього не вдалося. Він загинув на місці пригоди.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).