На Тернопільщині виявили три 100-кілограмові авіабомби. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, бомби знайшли у селі Великі Бірки Тернопільського району учора 2 листопада о 14.55.

Дві запалювальні авіабомби ЗАБ-100 та 1 фугасну авіабомбу ФАБ-100 рятувальники знешкодять у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Як повідомляв УНІАН, першу авіабомбу часів Другої світової війни місцеві мешканці виявили 20 квітня 2015 року.

Станом на 3 листопада 2017 року фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління здійснено 110 виїздів на дане місце події, обстежено близько 1,1 га прилеглої території, виявлено 268 одиниць авіабомб.