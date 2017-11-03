На Тернопільщині виявили три 100-кілограмові авіабомби

11:04, 03 листопада 2017
Тернопіль
147 0

Рятувальники знешкодять знайдені бомби у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

фото прес-служби ДСНС на Тернопільщині

На Тернопільщині виявили три 100-кілограмові авіабомби. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, бомби знайшли у селі Великі Бірки Тернопільського району учора 2 листопада о 14.55.

Дві запалювальні авіабомби ЗАБ-100 та 1 фугасну авіабомбу ФАБ-100 рятувальники знешкодять у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Як повідомляв УНІАН, першу авіабомбу часів Другої світової війни місцеві мешканці виявили 20 квітня 2015 року.

Станом на 3 листопада 2017 року фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління здійснено 110 виїздів на дане місце події, обстежено близько 1,1 га прилеглої території, виявлено 268 одиниць авіабомб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #новини Тернопільщини#бомби Другої світової війни