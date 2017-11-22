Конфлікт депутата з патрульними на Тернопільщині: у ВО "Свобода" заявили, що поліцейські начебто самі спровокували їх однопартійця

ВО «Свобода» заявляє, що поліцейські начебто самі спровокували конфлікт, під час якого отримали травми від депутата Тернопільської облради. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться офіційній заяві Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», розміщеній на офіційному сайті організації.

У ній сказано, що 21 листопада 2017 року депутат Тернопільської обласної ради від ВО "Свобода" Олександр Башта, перебуваючи у Тернополі на вул. Замковій поряд із будівлею обласного Пенсійного фонду України, зафіксував факт порушення правил дорожнього руху (розміщення автомобіля служби таксі на місці стоянки автомобілів для інвалідів) і повідомив про це працівників Національної поліції за телефоном 102.

«Однак працівники патрульної поліції, які прибули за викликом, замість оформлення відповідного факту правопорушення, вступили в словесну перепалку й у брутальній формі та з претензіями розпочали спілкування із заявником, поводили себе грубо, порушуючи норми закону України "Про Національну поліцію" та, замість виконання службових обов'язків, наказали Олександру Башті, який вже 26 років пересувається в інвалідному візку, вийти(!) з автомобіля (10 секунда відео), чого він природньо не може зробити», – йдеться в заяві.

Представники «Свободи» також звертаються увагу на те, що з оприлюдненого поліцією відео видалено кілька фрагментів, а саме фіксацію інциденту в період часу між 16год.59хв.16с. та 16год.59хв.54с. (на відео на 55 секунді), 17год.00хв.22с. та 17год.01хв.23с. (на відео на 1 хв 24 секунді), а також події до початку оприлюдненого відео та кінець інциденту.

«Інформуємо про те, що з оприлюдненого відео видалено застосування жінкою-поліцейським сльозогінного газу до людини в інвалідному візку, після чого відбулося повалення інваліда І групи трьома поліцейськими на землю, із заламуванням рук і спробою одягнути наручники. Безперечно, що застосування спецзасобів та фізичного спливу працівниками патрульної поліції до Олександра Башти, який і викликав їх для припинення протиправних дій та порушення законності, викликало у нього емоційну реакції та самозахист від свавілля правоохоронців», – стверджують представники «Свободи».

Втім пізніше поліцейські виклали в мережу Інтернет начебто нередаговане відео інциденту, на якому не видно, щоб поліцейські застосовували сльозогінний газ.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі місцевої поліції, щодо Башти відкрили кримінальне провадження за ст. 345, ч.2 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень).

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2017 року Башта під час конфлікту зірвав в одного з поліцейських жетон та вихопив рацію.

Патрульні намагалися його заспокоїти, однак щойно йому відпустили руки він схопив дівчину-поліцейську за волосся, а після цього впав з інвалідного візка, потягнувши її за собою та пошкодивши мобільний телефон інспектора.

Поліцейські за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейського закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин голови та струс.