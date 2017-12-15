Тернопільська спортсменка Віра Зозуля здобула перемогу у Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні впродовж двох днів проходив у Києві. Участь у змаганнях взяли понад сто спортсменів з різних областей України.

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У віковій категорії 45+ перше місце у спортивній ходьбі на 3 км з результатом 15.36.87 хв зайняла тернопільська легкоатлетка, майстер спорту міжнародного класу, багаторазова переможниця міжнародних та всеукраїнських змагань, тренер-викладач обласної ДЮСШ з літніх видів спорту Віра Зозуля.

На Кубку України визначали кращих спортсменів для участі у чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні серед ветеранів, який з 19 до 24 березня 2018 року триватиме у столиці Іспанії Мадриді.