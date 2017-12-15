На Тернопільщині за 11 місяців кількість вакансій зросла на 10,8% до 37 тисяч 173

На Тернопільщині у січні-листопаді 2017 року роботодавці пропонували 37 тис. 173 вільних робочих місць.

Як повідомили УНІАН в обласному Центрі зайнятості, це на 10,8% більше у порівнянні із цим же періодом 2016 року.

Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 3,4% – із заробітною платою вищою від середньої по області, 55,5% – з мінімальною зарплатою.

На 1 грудня 2017 року актуальними були 2 тис. 88 вакансій, серед них для робітників – 1254, для службовців – 645, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 189.

Найбільшим попитом в області серед спеціалістів користувались менеджери, бухгалтери, медсестри, інженери, серед робітників – продавці, водії, будівельники, монтери, оператори котельні, охоронники, кухарі, офіціанти, електрогазозварники, швачки, трактористи та ін. Упродовж січня-листопада 2017 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 44 тис. 19 осіб, з них 27,3 тис. мали статус безробітного. За сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 24 тис. 814 осіб.

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З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримала роботу 377 осіб зі статусом безробітного. Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 28 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 3 тис. 48 осіб, після завершення яких більше 740 - працевлаштовано на постійні місця праці.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 4 безробітних, найбільше – у Гусятинському (28), найменше – у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості (1).

Кількість безробітних на 1 грудня 2017 року, у порівнянні з відповідною датою 2016-го, скоротилась на 10,3% та становила 7 тис. 915 осіб. Серед них 55,1% – жінки, 38,1% – молодь віком до 35 років, 44,5% – службовці, 51,6% – з вищою освітою. Допомогу по безробіттю отримували 6 тис. 491 особа. Середній розмір цієї допомоги у листопаді 2017 року становив 1 тис. 804 грн.