Наступного року на ремонт доріг Тернопільщина отримає орієнтовно 2 мільярди гривень

Наступного року на ремонт доріг Тернопільщина отримає орієнтовно 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна.

За його даними, 800 млн грн надійде на ремонт траси Тернопіль–Підволочиськ, 300 млн грн – траси Тернопіль-Кременець.

Ще 600 млн грн буде скеровано на ремонт об’їзної Тернополя.

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«Ці 600 млн грн ми виграли на конкурсних умовах, отримаємо їх від Європейського інвестиційного банку». Та найбільшим здобутком наступного року стане ремонт сільських доріг. 50% акцизу скеровано на місця, тобто Тернопільщина на ремонт доріг отримає 315-350 млн грн. Ніхто і ніколи таких ресурсів не виділяв на сільські дороги. В майбутньому візьмемося за ремонт доріг Тернопіль–Заліщики та Тернопіль–Івано-Франківськ», – поділився планами Барна.

При цьому зазначив, що в області залишається проблема нестачі підрядників.

«Наявні виконавці робіт не встигають, досі повністю не освоєні кошти на ремонт траси Тернопіль-Львів. Орієнтовно 40-50 млн грн буде повернуто. Тому ми шукаємо інвесторів, які б реєструвалися на Тернопільщині, створювали робочі місця і тут працювали. Також є потреба в нових асфальтних заводах, оскільки 4 діючі заводи не можуть забезпечити потреби області в асфальті», – розповів Барна.

Загалом, за даними ТОДА, на Тернопільщині пролягає 5 тис. км доріг, з яких 1,6 тис. км – дороги державного значення, 3,4 тис. км – дороги місцевого значення.