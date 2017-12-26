На Тернопільщині у подвійній ДТП загинули дві людини (фото)

На Тернопільщині під час оформлення ДТП із загиблим у авто з поліцейськими врізався мікроавтобус

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 25 грудня о 23.37 на лінію "102" Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими. Під колесами автомобіля MAN на автодорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече, поблизу села Івашківці Збаразького району загинув чоловік. Потерпілий – мешканець Тернополя, 1961 року народження. Останній вийшов на проїжджу частину дороги.

Водій вантажівки стверджує, що чоловік був у темному одязі, а траса міжнародного значення взагалі не освітлювалася. Свідками даної автопригоди були водій та пасажири з Renault Trafic. Вони зупинилися, викликали поліцію та швидку.

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Під час огляду місця події близько 00.30 трапилася ще одна автопригода. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не зауважив, що територія огороджена, не звернув увагу на встановлені попереджувальні знаки, які сповіщали про ДТП. В результаті – зіткнувся із автомобілем Renault Trafic, який стояв на узбіччі з свідками автопригоди за участі вантажівки.

В ньому перебував один з працівників поліції і опитував свідків. Слідча оглядала місце ДТП поруч.

Renault від удару за інерцією почав рухатися вперед, збив поліцейську і врізався у службове авто марки ВАЗ-2107. В результаті аварії загинув чоловік 1989 року народження, який сидів у салоні. Він помер в кареті швидкої допомоги. Ще трьох потерпілих, серед яких неповнолітня дівчинка, доправили до лікарні з забоями та переломами.

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Постраждали і правоохоронці. Слідчу бригада швидкої доправила в реанімаційне відділення. У жінки політравма, струс, закритий та відкритий переломи стегнової кістки. Забої отримав і інший правоохоронець, його не госпіталізовували.

У Mercedesі спрацювала подушка безпеки. Автомобіль зупинився неподалік місця аварії, але водій втік. Проте працівники поліції встановили власника автомобіля. Через три години його знайшли. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Дана автопригода внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил ПДР).