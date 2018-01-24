На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель (фото)
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін та стелі житлового будинку. На місці події виявлено тіло власника будинку.
На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 23 січня о 15.27 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Борщівка Лановецького району.
Читайте такожПожежа в центрі Києва: рятувальники назвали можливі причини (фото)
Черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління на місці встановив, що загорання виникло у житловому будинку. Орієнтовна площа пожежі – 5 м кв.
О 16.08 рятувальники вогонь зупинили, а о 16.16 – ліквідували.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін та стелі житлового будинку. На місці події виявлено тіло власника будинку.
Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.