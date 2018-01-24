На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель (фото)

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 23 січня о 15.27 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Борщівка Лановецького району.

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Черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління на місці встановив, що загорання виникло у житловому будинку. Орієнтовна площа пожежі – 5 м кв.

О 16.08 рятувальники вогонь зупинили, а о 16.16 – ліквідували.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін та стелі житлового будинку. На місці події виявлено тіло власника будинку.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.