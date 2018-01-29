Правоохоронці викрили жінку, яка через помсту "замінувала" бар в центрі Тернополя

34-річна жінка неодноразово приходила в даний заклад і конфліктувала з персоналом, інколи навіть намагалася нанести тілесні ушкодження бармену.

Правоохоронці викрили жінку, яка з метою помсти повідомила про замінування закладу харчування в центрі Тернополя.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 28 січня близько 2.00 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування закладу громадського харчування. На місце події виїхали працівники поліції, вибухотехніки, рятувальники служби надзвичайних ситуацій. На момент приїзду екстрених служб у барі відвідувачів уже не було, лише персонал. Оглянувши приміщення та територію, представники екстрених служб жодних небезпечних предметів не виявили.

У ході проведених оперативних заходів стало відомо, що дзвінок був здійснений з готельного номеру обласного центру. За кілька хвилин правоохоронці встановили і особу, яка здійснила дзвінок. При перевірці з'ясувалося, що 34-річна жителька села Вербівка Борщівського району неодноразово приходила в даний заклад і конфліктувала з персоналом, інколи навіть намагалася нанести тілесні ушкодження бармену. Як результат – керівник заборонив працівникам пускати її до приміщення.

Коли жінка знову прийшла, персонал відмовився її обслуговувати і попросив покинути приміщення. Через деякий час вона перетелефонувала в бар і сказала, що там лишилася її сумка, а в ній є вибухівка. Згодом аналогічний дзвінок зробила в поліцію.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 259 ч. 1 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).