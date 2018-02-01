На Тернопільщині знайшли в землі церковні дзвони, закопані під час Другої світової (відео)
20:32, 01 лютого 2018Тернопіль
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Рятівник дзвонів свого часу перед смертю розповів, за скільки кроків від церкви сховав благовісти. Однак сам храм зруйнували комуністи і місце було втрачене.
На Тернопільщині знайшли в землі церковні дзвони, закопані під час Другої світової / ТСН
Їх шукали десятки років, перекопали чи не усе колишнє церковне подвір’я, залучали фахівців із металошукачами, і усе намарно. І лише нещодавно жителі селища Коропець на Тернопільщині випадково надибали дзвони, закопані глибоко у землі.
Знайшлися благовісти, коли на одному з обійсть ремонтували водомережу, йдеться у сюжеті ТСН.
Вони пролежали у землі 80 років. Рятівник дзвонів сховав їх від німецьких окупантів, бо вони хотіли їх переплавити. Виготовили дзвони у 1922 році. Дзвонів було три - відкопали найбільший і найменший. Навесні продовжать пошуки третього.
Під час служіння на честь знахідки, дзвони почистили, підрихтували і вперше у них задзвонили.
Жителі селища Коропець знайшли в землі церковні дзвони, закопані під час Другої світової
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