На Тернопільщині у 2017 році 60 домогосподарств отримали 300 тисяч компенсації за купівлю доїльних апаратів

Селянам області необхідно піднімати якість свого молока, оскільки з 1 липня переробні підприємства істотно знизять прийом молока другого сорту.

На Тернопільщині у 2017 році 60 домогосподарств отримали 300 тис. грн компенсації за купівлю доїльних апаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідоми Володимир Стахів.

«Доїльний апарат коштує в районі 5 тис. грн. Минулого року ми з обласного бюджету відшкодували людям, в яких є 3 і більше корів, 300 тис. грн за придбані апарати. Цього року ініціюємо, щоб дану суму в бюджеті переглянули і замість 300 тис. виділили вже 500 тис. грн», – розповів Стахів.

Він пояснив, що селянам області необхідно піднімати якість свого молока, оскільки з 1 липня переробні підприємства істотно знизять прийом молока другого сорту.

Загалом планується, що обсяги прийому другосортного молока зменшуватимуться щороку на 20%, з такого молока вже не вироблятимуть продовольчу продукцію, а лише корми чи казеїн.

Зараз на місцеві молокопереробні підприємства потрапляє орієнтовно 30% молока з домогосподарств.

За даними Стахіва, 80% з 410 тис. т виробленого у минулому році молока в області складає молоко селянських господарств, яке наразі не є якісним. Проблема полягає в тому, що посередники не контролюють якості отримуваного в селян молока і навіть одна невелика партія забрудненого молока може зіпсувати молоко першого сорту, яке надали інші одноосібні господарства.

«За літр другосортного молока селяни отримують 5 грн. Зрозуміло, це мало. Але люди воюють за ціну, при цьому не воюють за якість. Підвищити її можна завдяки створенню молочних кооперативів. Тоді вже буде контроль продукції і всі дбатимуть, щоб постачати сировину високої якості. В цьому зацікавлені і молокозаводи, які готові інвестувати в холодильне обладнання для кооперативів, аби тільки отримувати якісну сировину. Тоді вже ціна літра молока складе 8-9 грн, а сировину екстраякості можуть купувати і по 12 грн», – зазначив Стахів.

За його даними, наразі в області діє лише 4 молочні кооперативи.

Водночас він висловив сподівання, що їх кількість істотно збільшиться, оскільки держава на цей рік передбачила істотну фінансову підтримку для розвитку тваринництва та кооперативного руху.